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لبنان

إجراءات أمنيّة لقوى الأمن في بعلبك

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:50
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نفذت قوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية، وأقامت حواجز متنقلة في مدينة بعلبك، وقامت بتحرير محاضر ضبط بحقّ أصحاب السيارات و"التوك توك" والدراجات الناريّة المخالفين لقوانين السير.
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