عملية للجيش في بعلبك.. سقوط إصابات وفرار المطلوب

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ووفق ما أفادت به مندوبة " "، نفّذ الجيش عملية أمنية محكمة في حي الشروانة- ، حاصر فيها المطلوب "أحمد آسيا"، وتخلل المداهمة اطلاق قذائف ار بي جي، ونيران اسلحة خفيفة بين الجيش والمطلوب الذي اصيب برجليه، حيث تمكن بعدها من الزحف واللجوء الى احد منازل الحي. فرّ المطلوب أحمد من قبضة القوى الأمنية خلال محاولة توقيفه في عملية مداهمة نفذها الجيش في محلة الشراونة – في .ووفق ما أفادت به مندوبة " "، نفّذ الجيش عملية أمنية محكمة في حي الشروانة- ، حاصر فيها المطلوب "أحمد آسيا"، وتخلل المداهمة اطلاق قذائف ار بي جي، ونيران اسلحة خفيفة بين الجيش والمطلوب الذي اصيب برجليه، حيث تمكن بعدها من الزحف واللجوء الى احد منازل الحي.

وحسب مصادر أمنية، أكّدت لـ"لبنان24" وقوع إصابات في صفوف الجيش وُصفت بالطفيفة، بالاضافة إلى جرحى من العمال السوريين في المحطة.

وأفادت المعلومات عن أن المطلوب كان يتواجد في محطة يملكها والده في الشراونة، وقد تمكّن من الفرار من دون أن يتم توقيفه.

