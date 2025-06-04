عملية للجيش في بعلبك.. سقوط إصابات وفرار المطلوب

اصيب المطلوب احمد جعفر الملقب بأحمد اسيا برجليه وتمكن من الاختباء في احد المنازل خلال مداهمة تخللها اشتباكات في حي الشراونة في مدينة بعلبك.
وفي التفاصيل، نفّذ الجيش اللبناني عملية أمنية محكمة في حي الشروانة- بعلبك، حاصر فيها المطلوب ب"أحمد آسيا"، وتخلل المداهمة اطلاق قذائف ار بي جي، ونيران اسلحة خفيفة بين الجيش اللبناني والمطلوب الذي اصيب برجليه، حيث تمكن بعدها من الزحف واللجوء الى احد منازل الحي.
وكان المطلوب يتواجد على محطة يملكها والده في الشراونة، وقد تمكّن من الفرار من دون أن يتم توقيفه.
كما سُجّلت إصابات طفيفة في صفوف عناصر من الجيش اللبناني، إضافة إلى جرحى من العمال السوريين داخل المحطة.