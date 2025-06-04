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لبنان

عملية للجيش في بعلبك.. سقوط إصابات وفرار المطلوب

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:01
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اصيب المطلوب احمد جعفر الملقب بأحمد اسيا برجليه وتمكن من الاختباء في احد المنازل خلال مداهمة تخللها اشتباكات في حي الشراونة في مدينة بعلبك.

وفي التفاصيل، نفّذ الجيش اللبناني عملية أمنية محكمة في حي الشروانة- بعلبك، حاصر فيها المطلوب ب"أحمد آسيا"، وتخلل المداهمة اطلاق قذائف ار بي جي، ونيران اسلحة خفيفة بين الجيش اللبناني والمطلوب الذي اصيب برجليه، حيث تمكن بعدها من الزحف واللجوء الى احد منازل الحي.

وكان المطلوب يتواجد على محطة يملكها والده في الشراونة، وقد تمكّن من الفرار من دون أن يتم توقيفه.

كما سُجّلت إصابات طفيفة في صفوف عناصر من الجيش اللبناني، إضافة إلى جرحى من العمال السوريين داخل المحطة.
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فرّ المطلوب أحمد آسيا من قبضة القوى الأمنية خلال محاولة توقيفه في عملية مداهمة نفذها الجيش في محلة الشراونة – في مدينة بعلبك.
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ووفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24"، نفّذ الجيش عملية أمنية محكمة في حي الشروانة- بعلبك، حاصر فيها  المطلوب "أحمد آسيا"، وتخلل المداهمة اطلاق قذائف ار بي جي، ونيران اسلحة خفيفة بين الجيش والمطلوب الذي اصيب برجليه، حيث تمكن بعدها من الزحف واللجوء الى احد منازل الحي.
 
وحسب مصادر أمنية، أكّدت لـ"لبنان24" وقوع إصابات في صفوف الجيش وُصفت بالطفيفة، بالاضافة إلى جرحى من العمال السوريين في المحطة.
 
وأفادت المعلومات عن أن المطلوب كان يتواجد في محطة يملكها والده في الشراونة، وقد تمكّن من الفرار من دون أن يتم توقيفه.
 
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