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لبنان

الرئيس بري استقبل مستشار رئيس الجمهورية العميد رحال

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:03
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال .
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