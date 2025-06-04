من مؤتمر "مستقبل لبنان".. هذا ما دعا إليه الخير!

Advertisement

وجاءت المشاركة كمتحدث في الجلسة الثانية بعنوان "الفساد، الحوكمة والمساءلة"، التي أدارها الإعلامي داني حداد، إلى جانب الاكاديمي والخبير في الحوكمة والإصلاح الدكتور خليل جبارة ونائب رئيس تحرير جريدة "النهار" الصحافي نبيل بو منصف، وتخللها عرض مدير المعهد الياس لدراسة سياسية بعنوان "تصور لمستقبل لبنان".وأكد أحمد الخير في كلمته "أن دراسة المعهد تواكب تطلعات اللبنانيين باستشراف ، وتحاول تقديم حلول إلى الأزمة ، بالاستناد إلى ربط الماضي بالحاضر".واعتبر أن "لبنان اليوم أمام فرصة متجددة للنهوض، في ظل عهد جديد بقيادة رئيس الجمهورية وما قدمه من خطاب قسم واعد يتلاقى مع البيان الوزاري لحكومة الرئيس "، داعياً إلى "التقاط اللحظة واستثمار الاهتمام العربي والدولي لتأمين الدعم المطلوب للعبور إلى الدولة التي نريد".وشدد على "ضرورة العودة الى وتطبيق مندرجاته بشكل كامل، باعتباره الخلاص للبنان"، داعيا إلى "حوار برئاسة رئيس الجمهورية على الأولويات الوطنية، وعلى رأسها التطبيق الكامل لاتفاق وأجندة الإصلاح، ضمن مهلة زمنية محددة، للعبور بالبلاد والعباد إلى مرحلة جديدة".