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لبنان

من مؤتمر "مستقبل لبنان".. هذا ما دعا إليه الخير!

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:17
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شارك النائب أحمد الخير، في المؤتمر البحثي السياسي الذي نظمه معهد "الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية MEIRSS"، بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية في جامعة القديس يوسف في بيروت ومؤسسة "كونراد أديناور KAS" – مكتب بيروت، بعنوان: "نحو إعادة تصور مستقبل لبنان: مقاربات إصلاحية بديلة"، في حرم كلية العلوم الإدارية في الجامعة.
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وجاءت المشاركة كمتحدث في الجلسة الثانية بعنوان "الفساد، الحوكمة والمساءلة"، التي أدارها الإعلامي داني حداد، إلى جانب الاكاديمي والخبير في الحوكمة والإصلاح الدكتور خليل جبارة ونائب رئيس تحرير جريدة "النهار" الصحافي نبيل بو منصف، وتخللها عرض مدير المعهد إيلي الياس لدراسة سياسية بعنوان "تصور لمستقبل لبنان".

وأكد أحمد الخير في كلمته "أن دراسة المعهد تواكب تطلعات اللبنانيين باستشراف المستقبل، وتحاول تقديم حلول إلى الأزمة اللبنانية، بالاستناد إلى ربط الماضي بالحاضر".

واعتبر أن "لبنان اليوم أمام فرصة متجددة للنهوض، في ظل عهد جديد بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وما قدمه من خطاب قسم واعد يتلاقى مع البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام"، داعياً إلى "التقاط اللحظة واستثمار الاهتمام العربي والدولي لتأمين الدعم المطلوب للعبور إلى الدولة التي نريد".

وشدد على "ضرورة العودة الى اتفاق الطائف وتطبيق مندرجاته بشكل كامل، باعتباره الخلاص للبنان"، داعيا إلى "حوار برئاسة رئيس الجمهورية على الأولويات الوطنية، وعلى رأسها التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وأجندة الإصلاح، ضمن مهلة زمنية محددة، للعبور بالبلاد والعباد إلى مرحلة جديدة".
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