نقابة صيادي الاسماك في الجنوب دانت اختطاف العدو احد الصيادين

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دانت نقابة الصيادي الاسماك في الجنوبي، في بيان "قيام قوات العدو باختطاف أحد الصيادين أثناء عمله اليومي ومن داخل في المياه مقابل بلدة ، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية اللبنانية ولحقوق الإنسان".واشارت الى ان "هذا الاعتداء السافر على لقمة عيش الصيادين، الذين يكدّون في البحر لتأمين رزقهم وعيشهم ، يُعدّ جريمة لا يمكن السكوت عنها، ويشكل خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية".وطالبت " والأجهزة المعنية بالتحرك الفوري لمتابعة القضية والضغط للإفراج عن الصياد المختطف، ونذكر انه لا يكفي الاطلاع على العربدات الاسرائيلية ويجب التحرك فورا وتقديم شكوى لدى مجلس الامن"، كما ناشدت "المنظمات الدولية والحقوقية لإدانة هذا العمل العدواني ومحاسبة العدو الاسرائيلي".واكدت أن "مهنة الصيد ستبقى رمزًا للصمود، ولن ترهبنا ممارسات العدو الاسرائيلي، وسنبقى إلى جانب صيادينا حتى عودتهم آمنين إلى عائلاتهم وأرزاقهم ولا يحمينا الا معادلة الشعب والجيش والمقاومة". (الوكالة الوطنية)