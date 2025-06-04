بعد حادثة محطة المحروقات في بعبدا.. الشركة المشغّلة توضح!

Advertisement

"بعد قيام السلطات الامنيه من دفاع مدني وقوى الامن الداخلي باجراء تحقيقاتها اللازمه حول الحادثة وحضور كافة الاجهزة الامنيه يهم الشركه ان توضح مايلي: ان المحطه مرخصه بكافه التراخيص القانونية. كما ان المعدات والخزانات منشاه وفقا للاصول وتراعي اعلى المعاييرو الاحتياطات اللازمه للسلامه العامه. كما انها مؤمنه لدى شركه تامين مرخصه قانونا".تابع البيان: "وبناء عليه يهم الشركه ان توضح وخصوصا بعد مراجعة كامرات المراقبة و التقارير الفنية الاولية من ان سبب الحريق، لم يكن ناتجا عن اي خطأ فني او تقصير من قبل طاقم المحطة او خلل بمعدات او منشات المحطه. بل هو نتيجه ماس كهربائي في احدى الصهاريج التي كانت متوقفه في المحطه عند حصول الحادثة".أضاف البيان: "تستنكر اداره الشركه الاخبار المفبركه التي يتم تداولها في بعض وسائل الاعلام و مؤكدين تعاوننا الكامل مع كافة الجهات المعنية لأستكمال التحقيقات اللازمة، كما نتمنى على كافة وسائل الاعلام عدم بث اي خبر قبل التاكد منه عبر مراجعة ادارة الشركة".