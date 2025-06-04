معلومات تكشف.. هذا هدف ورسالة عراقجي من زيارته للبنان

Advertisement

كما أشار المصدر لـ"الحدث" إلى أنّ "الجديد بزيارة هو القول إن "إيران ستتعامل مع وليس الأحزاب".وفي ما يخص رسالة عراقجي، فأوضح المصدر أنّ "الرسالة هي عدم الدخول بحوار يحدد مصير السلاح قبل معرفة نتائج المفاوضات مع أميركا".اما عن رسالة عراقجي للحلفاء، فكشف المصدر أنّها بـ"عزم طهران استيعاب متطلبات المرحلة الجديدة والتعامل مع متغيراتها"