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لبنان

معلومات تكشف.. هذا هدف ورسالة عراقجي من زيارته للبنان

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:26
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اعتبر مصدر مقرب من حزب الله، مساء اليوم، أنّ "زيارة وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى لبنان هدفها القول إن طهران لا تزال حاضرة". 
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كما أشار المصدر لـ"الحدث" إلى أنّ "الجديد بزيارة عراقجي هو القول إن "إيران ستتعامل مع دولة لبنان وليس الأحزاب". 

وفي ما يخص رسالة عراقجي، فأوضح المصدر أنّ "الرسالة هي عدم الدخول بحوار يحدد مصير السلاح قبل معرفة نتائج المفاوضات مع أميركا". 

اما عن رسالة عراقجي للحلفاء، فكشف المصدر أنّها بـ"عزم طهران استيعاب متطلبات المرحلة الجديدة والتعامل مع متغيراتها"

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