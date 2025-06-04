في ندوة المعهد العالي للأعمال… البستاني يقدّم خريطة طريق للشراكة والإصلاح المالي

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شارك ، رئيس لجنة والتجارة والصناعة والتخطيط، اليوم في ندوة بعنوان «الحوار الوطني حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان» في المعهد العالي للأعمال ESA، في حضور السفيرة النرويجية لدى هيلدي هارالدستاد، ورئيس والمغتربين النيابية النائب علامة، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العام.وألقى كلمة ركّز فيها على محاور رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة عبر إصلاحات جذرية، فشدد على أن "الحل يكمن في بناء شراكة شفافة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على قانون واضح يستأصل جذور الاحتكار والهدر ويضع إنجاز المشاريع في مصلحة المواطن".وأكد أن "الانطلاقة لا تكتمل دون تحوّل رقمي حقيقي، يتطلّب اعتماد هوية وطنية إلكترونية موحّدة وخدمات إلكترونية تربط جميع الإدارات، بحيث يقضي ذلك على البيروقراطية ويحدّ من فرص الفساد".واعتبر أن "إصلاح ضرورة ملحّة، عبر وضع موازنات مبنية على مؤشرات أداء واضحة، وإعادة هيكلة المصارف لاستعادة ودائع المواطنين، ما يعيد الثقة بالدولة".ورأى أن "الإصلاح الضريبي لا يقل أهمية، إذ يجب أن يكون النظام بسيطًا ورقميًا وتصاعديًا، يربط تحصيل الضريبة بجودة ، ويخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود".وشدّد البستاني على أن "لبنان لا يعاني فقط أزمة مالية، بل أزمة مؤسسات ومصداقية"، مشيرًا إلى أن "الناس فقدت الثقة بقدرة أن تكون عادلة وفعالة ونزيهة". ودعا الحضور إلى "الانتقال من التوصيات إلى إرادة مشتركة لترجمتها إلى قوانين وأنظمة تُطبّق فعليًا"، مؤكّدًا أن "الإصلاح يُقاس بعمق أثره في حياة المواطنين، لا بكثرة المؤتمرات". (الوكالة الوطنية)