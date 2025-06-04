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لبنان

الذكاء الاصطناعي في خدمة نبيذ لبنان

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:43
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نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ، ورشة عمل متخصصة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة النبيذ المستدامة في لبنان، بهدف دعم نمو المؤسسات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
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شهدت الورشة مشاركة أكثر من 70 جهة من المنتجين المحليين والمتخصصين في قطاع النبيذ، إلى جانب شخصيات رسمية أبرزها وزير الزراعة نزار هاني، والمدير العام للوزارة لويس لحود، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيزر، ومدير المعهد الوطني للكرمة والنبيذ ظافر الشاوي، وممثلون عن البنك الأوروبي.

خلال الجلسات التقنية التي قدمها خبراء محليون، تعرّف المشاركون إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وسبل تعزيز الجودة والاستدامة في الإنتاج، كما طُرحت تحديات القطاع من صعوبات اقتصادية ومشاكل في الموارد والطاقة، وجرى تبادل للأفكار حول حلول مبتكرة لتطوير صناعة النبيذ محليًا.

وأعرب خليل دنغزلي، ممثل البنك الأوروبي في لبنان، عن تقديره لصمود الشركات اللبنانية الصغيرة، مؤكداً التزام البنك بدعمها في مجالات التحول الرقمي والبيئي وتعزيز المساواة، مشيرًا إلى برامج الدعم التي استفادت منها أكثر من 330 شركة منذ 2018.

بدوره، شدد ظافر الشاوي على أهمية الابتكار في ضمان مستقبل هذا القطاع الحيوي، مثنيًا على الشراكة مع البنك الأوروبي، فيما أكد لحود دعم الوزارة للذكاء الاصطناعي والتعاون مع الجامعات لتسويق النبيذ محليًا وخارجيًا.

أما أليساندرا فيزر، فأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الابتكار والنمو المستدام، مشيدة بالشراكة مع البنك الأوروبي في دعم المؤسسات الصغيرة رغم التحديات. واعتبر ريتشارد جونز، من البنك الأوروبي، أن صناعة النبيذ اللبنانية قادرة على الازدهار بدعم الابتكار وتمويل المشاريع البيئية، لا سيما في ظل الشراكات الدولية الفاعلة.

واختتم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بكلمة أكّد فيها أن تطوير قطاع النبيذ لا يعزز الاقتصاد فقط، بل يخلق فرصًا للشباب، داعيًا إلى تضافر الجهود لتنفيذ توصيات الورشة ضمن استراتيجية وطنية شاملة.
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