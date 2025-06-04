جنوبا.. إسرائيل تستهدف جرافة

أفادت مندوبة " " عن أنّ العدو استهدف لمرتين متتاليتين جرافة في بلدة يارون.

Advertisement

وحسب المعلومات، فقد قام العدو بإلقاء أكثر من 3 قنابل على الجرافة في منطقة السلطاني جنوبي شرقي بلدة يارون.