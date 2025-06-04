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لبنان

جنوبا.. إسرائيل تستهدف جرافة

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:54
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ العدو الإسرائيلي استهدف لمرتين متتاليتين جرافة في بلدة يارون.
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وحسب المعلومات، فقد قام العدو بإلقاء أكثر من 3 قنابل على الجرافة في منطقة السلطاني جنوبي شرقي بلدة يارون.
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