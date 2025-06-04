عن إعادة افتتاح مغارة جعيتا.. هذا ما كُشف

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أعلنت عن قرب إعادة افتتاح مغارة ، إحدى أهم الوجهات السياحية في والعالم، والتي تُعد من عجائب الدنيا السبع، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.وأوضحت الوزارة أنّ الإغلاق الذي استمر قرابة ستة أشهر جاء نتيجة ظرف قاهر تمثل بوفاة المستثمر السابق.وأعلنت الوزارة أنّ دائرة الدراسات القانونية في الوزارة قامت بإعداد عقد اتفاق بالتراضي مع بلدية جعيتا استنادًا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 46 من ، ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين البلدية من إدارة وتشغيل المغارة موقتًا، مما سيسمح بإعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت.وأكّدت الوزارة أنّ العمل على المرفق يسير ضمن الأطر القانونية السليمة.واشارت:" تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة المديرة العامة لوزارة السياحة، تضم فريق عمل متكامل من مختلف الاختصاصات الفنية والقانونية والإدارية، بمن فيهم ممثلون عن . تتولى هذه اللجنة مهمة إعداد دفتر الشروط الجديد لضمان تلزيم المرفق وفق أفضل الممارسات، مع الحرص على استكمال هذا العمل ضمن الجدول المحدد وبالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء العام".وشددت الوزارة أن هذا الملف الحيوي وضعت إجراءاته القانونية على السكة الصحيحة، ويتلقى المتابعة اليومية، حيث تضع الوزارة المصلحة العامة وتفعيل الحركة السياحية والحفاظ على الملك العام في صدارة أولوياتها.