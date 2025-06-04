وزير الدفاع عرض الاوضاع مع زواره

Advertisement

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم رئيس جمعية تجّار وكسروان القنصل جاك الحكيم، وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها على القطاع التجاري.كما التقى منسى القنصل الفخري لجمهورية ألبانيا في السيد مارك غريب، وتم خلال اللقاء البحث في التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.واستقبل رئيس بلدية الجديدة – البوشرية السد أوغست باخوس، وتم التطرق إلى حاجات المنطقة، إضافةً الى التحديات التي تواجه العمل البلدي في المرحلة الراهنة.والتقى اللواء منسى المحامي ، وتم البحث في عدد من المواضيع ذات الطابع العام.كما استقبل المدير التنفيذي لشركة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر، وتم التطرق الى الأثر الإيجابي الذي عكسه انجاز استحقاق والاختيارية بنجاح وفي موعده. (الوكالة الوطنية)