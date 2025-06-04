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لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع زواره

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:17
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم رئيس جمعية تجّار جونيه وكسروان الفتوح القنصل جاك الحكيم، وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها على القطاع التجاري.
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كما التقى منسى القنصل الفخري لجمهورية ألبانيا في لبنان السيد مارك غريب، وتم خلال اللقاء البحث في آفاق التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

واستقبل وزير الدفاع رئيس بلدية الجديدة – البوشرية السد أوغست باخوس، وتم التطرق إلى حاجات المنطقة، إضافةً الى التحديات التي تواجه العمل البلدي في المرحلة الراهنة.

والتقى اللواء منسى المحامي فرنسوا العلم، وتم البحث في عدد من المواضيع ذات الطابع العام.

كما استقبل المدير التنفيذي لشركة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر، وتم التطرق الى الأثر الإيجابي الذي عكسه انجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح وفي موعده. (الوكالة الوطنية)
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