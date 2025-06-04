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لبنان

داخل مخيم البداوي.. إطلاق نار وسقوط إصابتين

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:27
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وقع بعد ظهر اليوم إشكال فردي في مخيم البداوي بين المدعو "أ.س.ع" و"ح.ح"، تطوّر سريعًا إلى تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقًا لمندوبة "لبنان24".
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وأفادت المعلومات أن المدعو "أ.ع"، المشتبه فيه بأنه الطرف المتسبب بالإشكال، أصيب برصاصتين، فيما أصيب "ص.ح" إصابة طفيفة أثناء مروره في المكان.
نُقل المصابان إلى مستشفى الهلال داخل المخيم لتلقي العلاج، في وقت استنفرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقًا، وباشرت بملاحقة المتورطين تمهيدًا لتوقيفهم.
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