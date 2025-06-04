داخل مخيم البداوي.. إطلاق نار وسقوط إصابتين

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وقع بعد ظهر اليوم إشكال فردي في مخيم البداوي بين المدعو "أ.س.ع" و"ح.ح"، تطوّر سريعًا إلى ، ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقًا لمندوبة " ".وأفادت المعلومات أن المدعو "أ.ع"، المشتبه فيه بأنه الطرف المتسبب بالإشكال، أصيب برصاصتين، فيما أصيب "ص.ح" إصابة طفيفة أثناء مروره في المكان.