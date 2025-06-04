بيان من رئيس بلدية طرابلس .. ماذا تضمن؟

استنكر رئيس بلدية الدكتور في بيان، "ما نشرته إحدى الصحف اليوم، وتناولت الزميل الدكتور وائل زمرلي (عضو طرابلس) بإتهامات باطلة لا تمت الى الحقيقة بصلة"، واكد أن "الدكتور زمرلي هو قيمة طرابلسية علمية وثقافية وإجتماعية، وأن ما يستهدفه يستهدف رئيس وأعضاء الذي يحتفظ بحق الرد على الصحيفة وفقا للقوانين المرعية الاجراء".

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