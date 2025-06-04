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لبنان

بيان من رئيس بلدية طرابلس .. ماذا تضمن؟

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:30
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استنكر رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة في بيان، "ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية اليوم،  وتناولت الزميل الدكتور وائل زمرلي (عضو مجلس بلدية طرابلس) بإتهامات باطلة لا تمت الى الحقيقة بصلة"، واكد  أن "الدكتور زمرلي هو قيمة طرابلسية علمية وثقافية وإجتماعية، وأن ما يستهدفه يستهدف رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذي يحتفظ بحق الرد على الصحيفة وفقا للقوانين المرعية الاجراء".
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