"سنرد الصاع صاعين"... رسالة من الجيش الإسرائيلي في ذكرى حرب لبنان الثانية

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وعن إطلاق نار الذي وقع الليلة الماضية من الأراضي ، قال جوردين: "إذا أخطأ أحد أو اختبرنا، وأطلق النار علينا، فسنرد عليه الصاع صاعين، وسنلاحقه وكل من أرسله، بلا هوادة".



وأضاف، "سيكون ذلك بمثابة رسالة واضحة إلى جميع أعدائنا".

وشدّد على أنّ الجيش الاسرائيلي يواصل في هذه الأيام "الحفاظ على الإنجاز"، إلى جانب "إحباط ومنع أي تهديد".