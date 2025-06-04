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لبنان

"سنرد الصاع صاعين"... رسالة من الجيش الإسرائيلي في ذكرى حرب لبنان الثانية

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:41
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أعلن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين، خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ19 لحرب لبنان الثانية، أنّ "بعد 19 عام عدنا للحرب في لبنان"، مشيراً إلى أنه "لم نتوقف حتى انقلبت المعادلة ولن نسمح للمعادلة ان تنقلب من جديد".
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وشدّد على أنّ الجيش الاسرائيلي يواصل في هذه الأيام "الحفاظ على الإنجاز"، إلى جانب "إحباط ومنع أي تهديد".

وعن إطلاق نار الذي وقع الليلة الماضية من الأراضي السورية، قال جوردين: "إذا أخطأ أحد أو اختبرنا، وأطلق النار علينا، فسنرد عليه الصاع صاعين، وسنلاحقه وكل من أرسله، بلا هوادة".

وأضاف، "سيكون ذلك بمثابة رسالة واضحة إلى جميع أعدائنا".
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