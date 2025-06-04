وزير المهجرين استقبل وفدا من المنظمة الدولية للتعاون الرقمي

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استقبل وزير المهجرين لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وفدا من المنظمة الدولية للتعاون الرقمي Digital Cooperation Organization - DCO، وذلك في مقر الوزارة. وخلال اللقاء، تم عرض لخطط الوزارة في مجالات التحول الرقمي، ، وبناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.وتناول اللقاء "سبل التعاون مع المنظمة، التي تضم عددا من الدول التي تضع الابتكار الرقمي في صميم رؤاها التنموية".وتحدث شحادة عن "أولويات الوزارة، وعلى رأسها تنفيذ ، وتطوير الذكية، وتعزيز البنية الرقمية، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص".وأكد شحادة أن " منفتح على التعاون مع والدولية"، مشيرا إلى "أهمية دور المنظمة في دعم عبر تبادل الخبرات وتمكين الاقتصادات الصغيرة من اللحاق بركب التحول الرقمي العالم". (الوكالة الوطنية)