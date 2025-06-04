بعد سقوط مسيّرة إسرائيلية في الجنوب.. بيان للجيش

Advertisement

أعلن الجيش في بيان أنّه "بتاريخ 4/6/2025، سقطت مسيّرة للعدو في خراج بلدة كفركلا - . وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".