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لبنان

بعد سقوط مسيّرة إسرائيلية في الجنوب.. بيان للجيش

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:59
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أعلن الجيش في بيان أنّه "بتاريخ 4/6/2025، سقطت مسيّرة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفركلا - مرجعيون. وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".
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