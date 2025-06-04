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لبنان
جعجع استقبل الرئيس الجديد لإتحاد بلديات كسروان – الفتوح ونائبه
Lebanon 24
04-06-2025
|
13:09
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زار الرئيس الجديد لإتحاد بلديات كسروان –
الفتوح
إيلي
بعينو ونائبه
بيار
الدكاش، المقر العام لحزب "
القوات اللبنانية
" في معراب، حيث التقيا
رئيس الحزب
سمير جعجع
، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب
شوقي
الدكاش والنائب السابق منصور غانم البون، ورئيس بلدية عرمون صخر
عازار
ومنسق القوات في كسروان نهرا بعيني.
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وعقب اللقاء، قال بعينو: "جئنا الى معراب لأشكر من هذا المنبر كل من أيّدنا ومن لم يؤيدنا، وكل من أيدني وانتخبني لأكون على رأس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح، ولأشكر معكم جميع الفاعليات، واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أوجّه تحية خاصة إلى رئيس
حزب القوات اللبنانية
الدكتور سمير جعجع
الذي تبنّى ترشيحي، مدعوماً من نوّاب المنطقة الذين ساندونا، كما جميع الجهات الصديقة والفاعلة".
وتابع: "فلنتحد نحن الرؤساء كي تتّحد بلدياتنا، ولنوحّد رؤيتنا كون إتحاد بلدياتنا هو قوتنا، قوة فاعلة ضاغطة، هو صوت مسموع وطاقة تغيير للمطالبة بالحق والحقوق لمصلحة منطقتنا".
وإذ أكد أن "طموحه جعل اتحاد بلديات قضاء كسروان - الفتوح نموذجاً تحتذي به الاتحادات ومضرب مثل"، دعا "رؤساء البلديات إلى العمل يداً واحدة، باعتبار أنكم السند، وعلى الله التوفيق". (الوكالة الوطنية)
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