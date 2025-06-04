جعجع استقبل الرئيس الجديد لإتحاد بلديات كسروان – الفتوح ونائبه

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زار الرئيس الجديد لإتحاد بلديات كسروان – بعينو ونائبه الدكاش، المقر العام لحزب " " في معراب، حيث التقيا ، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الدكاش والنائب السابق منصور غانم البون، ورئيس بلدية عرمون صخر ومنسق القوات في كسروان نهرا بعيني.وعقب اللقاء، قال بعينو: "جئنا الى معراب لأشكر من هذا المنبر كل من أيّدنا ومن لم يؤيدنا، وكل من أيدني وانتخبني لأكون على رأس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح، ولأشكر معكم جميع الفاعليات، واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أوجّه تحية خاصة إلى رئيس الذي تبنّى ترشيحي، مدعوماً من نوّاب المنطقة الذين ساندونا، كما جميع الجهات الصديقة والفاعلة".وتابع: "فلنتحد نحن الرؤساء كي تتّحد بلدياتنا، ولنوحّد رؤيتنا كون إتحاد بلدياتنا هو قوتنا، قوة فاعلة ضاغطة، هو صوت مسموع وطاقة تغيير للمطالبة بالحق والحقوق لمصلحة منطقتنا".وإذ أكد أن "طموحه جعل اتحاد بلديات قضاء كسروان - الفتوح نموذجاً تحتذي به الاتحادات ومضرب مثل"، دعا "رؤساء البلديات إلى العمل يداً واحدة، باعتبار أنكم السند، وعلى الله التوفيق". (الوكالة الوطنية)