مفاجأة... هذا ما قرّره غزالة بشأن ترشّحه لرئاسة اتحاد بلديات زحلة!

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"بعد انتهاء في 18 أيار 2025، واكتمال عقد المنضوية تحت اتحاد بلديات ، باشرت مع الزملاء أعضاء - معلقة وتعنايل، وفريق من الاستشاريين دراسة موضوع ترؤس بلدية زحلة لاتحاد بلديات ".أضاف: "نحن نؤمن بالدور المحوري والحاضن الذي تنهض به بلدية زحلة ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون والعمل المشترك لما فيه خير ومصلحة المدينة والقضاء بأسره، ولكن، وبعد أسبوع من البحث المعمق والتشاور، توصلت إلى قرار بعدم الترشح لرئاسة الاتحاد، وذلك للأسباب الآتية:إنني أعد لانطلاقة جدية وطموحة في بلدية زحلة، ولا أرغب في أن تعيقها أي مهام خارجية قد تستهلك الوقت والجهد وتبطئ زخم في المدينة. وأرغب في تكريس كامل وقتي وطاقتي لخدمة زحلة وأهلها، لم ألمس وحدة الرؤية المطلوبة بين مختلف البلديات في ما يخصّ إدارة شؤون الاتحاد. وإني على ثقة بأن بلديات الاتحاد ستتحمل مسؤولياتها بكل كفاءة، وأتمنى التوفيق للرئيس الذي سيتم انتخابه. كما أضع خبرتي في تصرف الاتحاد بما يخدم المصلحة العامة ويدفع نحو نهضة قضاء زحلة وازدهاره".