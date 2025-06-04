الغائب الأكبر "سلاح المقاومة"

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علم" " ان اللقاء بين رئيس الحكومة ووفد " "تناول الاصلاحات المطلوبة والتحضيرات لورشة اعادة اعمار ما هدّمه العدوان الاسرائيلي. وتم التوافق على المضي في انجاز التحضيرات المطلوبة لاعادة الاعمار ، في انتظار توافر التمويل اللازم، وهو غير متاح حاليا.وكان اللافت وفق المعلومات ان اللقاء لم يتطرق الى موضوع سلاح ، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يتطرق رئيس الحكومة الى هذا الملف الاساسي الذي لا ينفك يتحدث عنه في كل لقاءاته وتصاريحه الاعلامية".