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لبنان

الغائب الأكبر "سلاح المقاومة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 13:26
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علم" لبنان 24" ان اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووفد "حزب الله"تناول الاصلاحات المطلوبة والتحضيرات لورشة اعادة اعمار ما هدّمه العدوان الاسرائيلي. وتم التوافق على المضي في انجاز التحضيرات المطلوبة لاعادة الاعمار ، في انتظار توافر التمويل اللازم، وهو غير متاح حاليا.
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وكان اللافت وفق المعلومات ان اللقاء لم يتطرق الى موضوع سلاح المقاومة ، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يتطرق رئيس الحكومة الى هذا الملف الاساسي الذي لا ينفك يتحدث عنه في كل لقاءاته وتصاريحه الاعلامية".
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المصدر: خاص لبنان24
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