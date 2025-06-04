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لبنان

الصدي عرض في الكويت سبل الاستثمار في الطاقة بلبنان

Lebanon 24
04-06-2025 | 13:31
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زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي الكويت، حيث عقد سلسلة اجتماعات عمل شملت: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق سليمان الرومي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد شملان البحر ومراقب إدارة العمليات لشؤون الدول العربية في الصندوق فواز عبد العزيز العدساني.
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وشدد الصدي على "التعويل الدائم على موقف الكويت الاخوي ودعمها المتواصل للبنان".

وعرض مع المسؤولين الكويتيين "الرؤية الإصلاحية لقطاع الطاقة التي يعمل عليها".

كما تناول البحث فرص الاستثمار من ناحية الإنتاج التقليدي والطاقة المتجددة. (الوكالة الوطنية)
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