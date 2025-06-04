الصدي عرض في الكويت سبل الاستثمار في الطاقة بلبنان

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زار والمياه جو الصدي ، حيث عقد سلسلة اجتماعات عمل شملت: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول طارق سليمان الرومي، نائب والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ الناصر الصباح، للصندوق للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد شملان البحر ومراقب إدارة العمليات لشؤون في الصندوق فواز العدساني.وشدد الصدي على "التعويل الدائم على موقف الكويت الاخوي ودعمها المتواصل للبنان".وعرض مع المسؤولين الكويتيين "الرؤية الإصلاحية لقطاع الطاقة التي يعمل عليها".كما تناول البحث فرص الاستثمار من ناحية الإنتاج التقليدي والطاقة المتجددة. (الوكالة الوطنية)