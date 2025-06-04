Advertisement

لبنان

بلدية الشويفات تتحدث عن "كارثة بيئية جديدة" وتهدد باتخاذ هذا الإجراء!

Lebanon 24
04-06-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1370555-638846669833926409.jpg
Doc-P-1370555-638846669833926409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية مدينة الشويفات أنّ "ملف النفايات في لبنان بات كقصة إبريق الزيت، يظهر بين الحين والآخر إلى العلن، وخصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، نتيجة تهاون الدولة والجهات المعنية وتسويفهم في التعاطي مع ملف حيوي وأساسي بهذا الحجم".
Advertisement


وأشارت، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إلى أنّ "الدولة، من خلال الحكومات المتعاقبة، لا تحترم قراراتها ولا تفي بالتزاماتها تجاه مدينة تُعَدّ من أكبر المدن اللبنانية، يقطنها أكثر من ٦٠٠ ألف نسمة. فبعد مرور تسع سنوات على صدور قرار الحكومة رقم ١ بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٦ (خطة النفايات المرحلية لبيروت وجبل لبنان)، لم تحصّل البلدية أيًّا من التعهّدات التي أقرتها الحكومة في قرارها المذكور، وخصوصاً لجهة الحوافز المالية والخدماتية للمدينة، وكذلك لجهة إنشاء معمل لتسبيخ النفايات وتفعيل معمل الفرز وإعادة التدوير، في ظلّ كميات النفايات الكبيرة التي تدخل يومياً للمطمر".


واعتبرت أنّ "كلّ ذلك يُضاف إليه تسويف الدولة والوزارات المعنية في دفع مستحقات الشركات المكلّفة بجمع النفايات وكنسها، مما يضطرها إلى التوقّف عن العمل بشكل قسري، وبالتالي خلق كارثة بيئية جديدة على أبواب فصل الصيف وموجات الحر المتوقعة".


وختمت البلدية مؤكدة "رفضها القاطع لهذا الواقع، وأنها ستواصل المطالبة بحقوقها كسلطة محلية مسؤولة عن هذه المنطقة، وأهلها، وكل القاطنين فيها، بجميع السبل والوسائل المتاحة، إلى حين تحصيل حقوقها المكتسبة. وإلا، فستضطر إلى التصعيد وإقفال مطمر الكوستابرافا، الذي هو أساساً خطيئة كبرى وكارثة بيئية تطال حوض البحر الأبيض المتوسط بأسره، وليس مدينة الشويفات أو لبنان فقط، علماً أنّ للبلدية رئيساً وأعضاء كل الأمل بأنّ في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيأخذ كلّ صاحب حقٍّ حقّه".
مواضيع ذات صلة
ضد هؤلاء... إعلامية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية!
lebanon 24
05/06/2025 01:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة كفرحزير": لاستيراد الاسمنت والكلينكر بشروط بيئية مشددة
lebanon 24
05/06/2025 01:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نضال الجردي رئيساً لبلدية الشويفات وفادي كرم نائباً للرئيس
lebanon 24
05/06/2025 01:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد جريمة الشويفات... بيان للبلديّة
lebanon 24
05/06/2025 01:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-06-04
15:58 | 2025-06-04
15:47 | 2025-06-04
15:08 | 2025-06-04
15:08 | 2025-06-04
15:00 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24