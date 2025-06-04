بلدية الشويفات تتحدث عن "كارثة بيئية جديدة" وتهدد باتخاذ هذا الإجراء!

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وأشارت، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إلى أنّ "الدولة، من خلال الحكومات المتعاقبة، لا تحترم قراراتها ولا تفي بالتزاماتها تجاه مدينة تُعَدّ من أكبر المدن ، يقطنها أكثر من ٦٠٠ ألف نسمة. فبعد مرور تسع سنوات على صدور قرار الحكومة رقم ١ بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٦ (خطة النفايات المرحلية لبيروت وجبل لبنان)، لم تحصّل البلدية أيًّا من التعهّدات التي أقرتها الحكومة في قرارها المذكور، وخصوصاً لجهة الحوافز المالية والخدماتية للمدينة، وكذلك لجهة إنشاء معمل لتسبيخ النفايات وتفعيل معمل الفرز وإعادة التدوير، في ظلّ كميات النفايات الكبيرة التي تدخل يومياً للمطمر".واعتبرت أنّ "كلّ ذلك يُضاف إليه تسويف الدولة والوزارات المعنية في دفع مستحقات الشركات المكلّفة بجمع النفايات وكنسها، مما يضطرها إلى التوقّف عن العمل بشكل قسري، وبالتالي خلق كارثة بيئية جديدة على أبواب فصل الصيف وموجات الحر المتوقعة".وختمت البلدية مؤكدة "رفضها القاطع لهذا الواقع، وأنها ستواصل المطالبة بحقوقها كسلطة محلية مسؤولة عن هذه المنطقة، وأهلها، وكل القاطنين فيها، بجميع السبل والوسائل المتاحة، إلى حين تحصيل حقوقها المكتسبة. وإلا، فستضطر إلى التصعيد وإقفال مطمر الكوستابرافا، الذي هو أساساً خطيئة كبرى وكارثة بيئية تطال بأسره، وليس مدينة أو فقط، علماً أنّ للبلدية رئيساً وأعضاء كل الأمل بأنّ في عهد رئيس الجمهورية سيأخذ كلّ صاحب حقٍّ حقّه".