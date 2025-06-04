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لبنان

أبو فاعور تفقد المنطقة الصناعية في ضهر الأحمر

Lebanon 24
04-06-2025 | 14:03
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تفقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور يرافقه وكيل داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف ابو منصور والصناعي فارس الشوفيK المنطقة الصناعية في نطاق بلدة ضهر الأحمر في قضاء راشيا، حيث اطلع على سير اعمال المؤسسات الصناعية والمعامل التي بدأ بعضها بالعمل، فيما هناك منشآت صناعية حديثة  الإنشاء وقسم منها قيد الانجاز.
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وقال ابو فاعورخلال الجولة: " نسعى إلى تطوير هذه المنطقة الصناعية لكي تحتضن المصانع التي تؤمن فرص العمل لابناء المنطقة".

واشار الى انه "تم البدء بتوسيع شبكة الكهرباء لتزويد بعض المصانع بالطاقة المطلوبة، وقريبا سوف نبدأ بانشاء شبكة الطرقات الأساسية لتوفير سهولة الحركة، وهناك معملان بالحد الادنى يجري العمل بهما يوفران عشرات فرص العمل في المنطقة. ونعمل مع جهات عدة لاجل تأمين التمويل لشبكة تصريف المياه المبتذلة".

ووجه ابو فاعور الدعوة الى الصناعيين من ابناء المنطقة للاستثمار في هذه المنطقة الصناعية. (الوكالة الوطنية)
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