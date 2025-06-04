معامل مخدرات قرب لبنان.. هذا ما حلّ بها

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أعلن السوري أنس خطاب، الأربعاء، أن السلطات ضبطت جميع معامل إنتاج أقراص الكبتاغون التي كان تهريبها منتشرا على نطاق واسع في عهد الرئيس السابق .وقال خطاب خلال مقابلة تلفزيونية: "استطعنا أن نوقف تصنيع هذه المخدرات ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاج الكبتاغون"، مضيفا: "نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في ".وأوضح أن معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت "موجودة في منطقة ريف وفي بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضا...وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة" التي كان يقودها شقيق بشار. (سكاي نيوز)