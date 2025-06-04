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لبنان

معامل مخدرات قرب لبنان.. هذا ما حلّ بها

Lebanon 24
04-06-2025 | 14:41
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أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، أن السلطات ضبطت جميع معامل إنتاج أقراص الكبتاغون التي كان تهريبها منتشرا على نطاق واسع في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
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وقال خطاب خلال مقابلة تلفزيونية: "استطعنا أن نوقف تصنيع هذه المخدرات ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاج الكبتاغون"، مضيفا: "نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا".

وأوضح أن معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت "موجودة في منطقة ريف دمشق وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضا...وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار. (سكاي نيوز)
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