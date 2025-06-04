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لبنان

بينهم 4 نساء... 129 مختاراً ادوا قسم اليمين القانونية في قصر عدل صيدا

Lebanon 24
04-06-2025 | 15:08
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 أدى اليوم  129 مختاراً من أصل 137 على صعيد مدينة صيدا وقرى قضائها قسم اليمين القانونية ، غاب عن ادائها 8 لدواع مختلفة. وبرزت بين المخاتير 4 نساء فائزات بمنصب مختار.
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لم تكن الانتخابات البلدية و الاختيارية الأولى التي تكسر فيها المرأة الجنوبية قيود الصورة النمطية لمختار الضيعة، ولكنها هذا العام جاءت أقل خجلاً لتكسر حلقة جديدة من سلسلة محكمة، فتوسع دائرة حضورها أكثر فأكثر في مجتمعها. 

وترأست جلسة اداء القسم التي تمت في قاعة الرئيس الشهيد حسن عثمان في قصر عدل صيدا، القاضية أمل أيوب التي توجهت بكلمة إلى المخاتير وقالت: " انتخابكم جاء من نتاج عملية ديموقراطية، اختاركم عبرها أهل مدينتكم أو ضيعتكم ، لتكونوا خير ممثل لهم لتسهلوا أمورهم وحاجاتهم وحل مشاكلهم، وتكونوا صلة وصل ما بينهم وبين مؤسسات الدولة"

أضافت: " ولانكم واجهة مجتمعكم، فاجعلوا الثقة الممنوحة لكم من اهلكم عامل محبة ووحدة وسلام."

ثم أدى المخاتير قسم اليمين القانونية، ليباشروا بعدها مهامهم .
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