بينهم 4 نساء... 129 مختاراً ادوا قسم اليمين القانونية في قصر عدل صيدا

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لم تكن و الاختيارية الأولى التي تكسر فيها المرأة الجنوبية قيود الصورة النمطية لمختار الضيعة، ولكنها هذا العام جاءت أقل خجلاً لتكسر حلقة جديدة من سلسلة محكمة، فتوسع دائرة حضورها أكثر فأكثر في مجتمعها.وترأست جلسة اداء القسم التي تمت في في قصر عدل صيدا، القاضية التي توجهت بكلمة إلى المخاتير وقالت: " انتخابكم جاء من نتاج عملية ديموقراطية، اختاركم عبرها أهل مدينتكم أو ضيعتكم ، لتكونوا خير ممثل لهم لتسهلوا أمورهم وحاجاتهم وحل مشاكلهم، وتكونوا صلة وصل ما بينهم وبين "أضافت: " ولانكم واجهة مجتمعكم، فاجعلوا الثقة الممنوحة لكم من اهلكم عامل محبة ووحدة وسلام."ثم أدى المخاتير قسم اليمين القانونية، ليباشروا بعدها مهامهم .