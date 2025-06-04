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لبنان

خبر ينتشر... ما صحة وفاة رياض سلامة؟

Lebanon 24
04-06-2025 | 15:47
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تداولت منصات التواصل خبراً مزيفاً منسوباً إلى صحيفة "النهار"، يزعم وفاة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
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وقد نفت "النهار" بشكل قاطع علاقتها بهذا الخبر، مؤكدة أنه لم يصدر عنها.
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