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لبنان

إنتخابات فتحت الشهية

Lebanon 24
04-06-2025 | 17:14
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فتحت نتائج الانتخابات البلدية في مدينة جنوبية شهيَّة العودة الى التفاهم الانتخابي، بين البرتقالي وحليفيه الأصفر والأخضر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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