معركة على رئاسة اتّحاد بلديات إقليم الخروب والمختارة تتجاهل الحريري

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وبانتظار انعقاد جلسة الانتخاب بعد 20 حزيران مبدئياً، ظهرت تداعيات خلاف الطرفين في بلدة عانوت، إذ يشير متابعون إلى تدخّل بعض مسؤولي «الاشتراكي» في انتخابات رئاسة بلديتها، لضمان تصويتها لصالح ترو في انتخابات رئاسة الاتّحاد.ورغم تفشّي صراع الحليفين، إلّا أنّ لا كلام جدياً قد حصل بعد، فـ«الاشتراكيون» يتمسّكون بالتعبير عن رغبة رئيسهم في وصول ترو إلى الرئاسة، من دون التنسيق مع «المستقبل» الذي يؤكّد مسؤولوه أنهم «ليسوا ضدّ ترو شخصياً، وأكبر دليل على ذلك أنّ ترو لم يكن بمقدوره أن يكون رئيساً في بلدته من دون التحالف مع المستقبل، إضافةً إلى تسهيلات قام بها مسؤولوه من أجل فتح الطريق أمامه، ومنها التراجع عن مصطفى الشمعة كنائب للرئيس، ليؤول المركز إلى الشيخ أحمد الطحش، المحسوب على الجماعة الإسلامية، منعاً لأي خلاف في بداية عهد بلدية برجا».كما يُؤكّد هؤلاء أنّ «مسؤولي منسّقية زاروه مهنّئين بانتخابه، وأبلغوه عن رغبتهم بالتوافق على رئاسة الاتّحاد، عبر تقاسمها مداورةً مع عويدات (ثلاث سنوات بثلاث سنوات)»، وهو ما يرفضه ترو، مُفضّلاً أن يكون رئيساً لستّ سنوات كاملة. وينسحب هذا الإصرار على قيادة «المستقبل» المتمسّكة بالطرح نفسه، لكنّ المفاجأة كانت بقفز «الاشتراكيّين» فوق رغبة «الزرق»، والإيحاء بأنهم يُفضّلون التصويت بدلاً من التوافق، الذي كان معتمداً منذ تحالف الرئيس ورئيس «الاشتراكي» السابق .وظهر ذلك في قيادة ترو لسلسلة اتّصالات مع رؤساء بلديات الإقليم من أجل استقطابهم للتصويت لصالحه، وتعميم رسالة بأنّ «وليد وتيمور بك يُريدان ذلك». وهو أيضاً ما نقله أحد المسؤولين الحزبيّين في «الاشتراكي» إلى أحد قياديّي «المستقبل»، ليُجيب الأخير بأنّ « لم يُبلغنا بحصول أي تواصل بينه وبين المختارة حتى نعدل عن قرارنا ونُصوّت لمصلحة ترو». وأثار ذلك استياء قياديّين «مستقبليّين»، رأوا في تمسّك «الاشتراكي» بترو دون مراجعة «أمراً مستغرباً، وكأنّ الإيعاز صار يصدر من المختارة بدلاً من بيت الوسط»!وعليه، تبدو الأمور متّجهة إلى معركة بين الطرفين في حال استمرار غياب التواصل بين القيادتين، فيما يلفت متابعون إلى إمكانية عزوف رؤساء البلديات المسيحيّين (الرميلة والجية وجدرا...) عن المشاركة في التصويت، كيلا يكونوا طرفاً في النزاع بين والحريري.