27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلوم: هرّبوا الدواء الجيّد المدعوم ليُبرّروا ادخال الدواء المغشوش
Lebanon 24
05-06-2025
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر نقيب صيادلة
لبنان
الدكتور
جو سلوم
في بيان، أنّ "كل ما كان يحصل في قطاع الدواء خطّة متكاملة ممنهجة، بدأت بتهريب الدواء الجيّد المدعوم الى خارج لبنان، ما أدىّ الى انقطاع الدواء، وافراغ الصيدليات من الدواء الجيّد، ليخلقوا مبرّرا لادخال الدواء المغشوش المزوّر، وتشريع المتدنّي الجودة غير الحائز على أي شهادة عالميّة، سيّما السرطانيّة منها تحت مسمّى الاستيراد الطارئ".
Advertisement
وأكّد أن "معظم صيادلة لبنان التي أُفرغت صيدلياتهم من الدواء، ومعهم مرضى لبنان هم ضحايا تلك المرحلة"، معتبرا أن "الحلّ اليوم لإنصاف المرضى والصيادلة معاً، هو وضع ملفّ الدواء في يد الوكالة الوطنيّة المستقلّة التي نامت مراسيمها التطبيقيّة أربع سنوات في الادراج، على الرغم من مناشداتنا المتكرّرة لإقرارها"، مرحّباً بموقفي رئيس الجمهورية ووزير الصحة اللذان يسيران بهذا الاتجاه".
مواضيع ذات صلة
سلوم : فلتذهب الحملة ضد مافيا الدواء المغشوش حتى النهاية
Lebanon 24
سلوم : فلتذهب الحملة ضد مافيا الدواء المغشوش حتى النهاية
05/06/2025 08:49:13
05/06/2025 08:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوم : المتعامل بالدواء المغشوش مجرم
Lebanon 24
سلوم : المتعامل بالدواء المغشوش مجرم
05/06/2025 08:49:13
05/06/2025 08:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة السودانية: المخزون الاستراتيجي للدواء أو أدوية الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا متوفر بطريقة جيدة
Lebanon 24
وزارة الصحة السودانية: المخزون الاستراتيجي للدواء أو أدوية الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا متوفر بطريقة جيدة
05/06/2025 08:49:13
05/06/2025 08:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوردو الأدوية في لقاء مع رئيس الجمهورية: لمكافحة التهريب وتأمين جودة الدواء
Lebanon 24
مستوردو الأدوية في لقاء مع رئيس الجمهورية: لمكافحة التهريب وتأمين جودة الدواء
05/06/2025 08:49:13
05/06/2025 08:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لقاء ضمن استراتيجية كاملة لاعادة الاعمار
Lebanon 24
لقاء ضمن استراتيجية كاملة لاعادة الاعمار
01:45 | 2025-06-05
05/06/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
رسالة مهمة لـ"حزب الله"
01:30 | 2025-06-05
05/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وديع الخازن: قرار زيادة أسعار المحروقات مخالفة صريحة للدستور
Lebanon 24
وديع الخازن: قرار زيادة أسعار المحروقات مخالفة صريحة للدستور
01:27 | 2025-06-05
05/06/2025 01:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الزين: البيئة أمانة في أعناقنا
Lebanon 24
الزين: البيئة أمانة في أعناقنا
01:22 | 2025-06-05
05/06/2025 01:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمات للجيش في التبانة
Lebanon 24
مداهمات للجيش في التبانة
01:21 | 2025-06-05
05/06/2025 01:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
04:07 | 2025-06-04
04/06/2025 04:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
03:14 | 2025-06-04
04/06/2025 03:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجبة تخطف قبلة من تامر حسني.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجبة تخطف قبلة من تامر حسني.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
02:39 | 2025-06-04
04/06/2025 02:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
07:01 | 2025-06-04
04/06/2025 07:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار
Lebanon 24
مفاجأة عن حادثة حريق "محطة الحدت".. هذا سبب الانفجار
05:36 | 2025-06-04
04/06/2025 05:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2025-06-05
لقاء ضمن استراتيجية كاملة لاعادة الاعمار
01:30 | 2025-06-05
رسالة مهمة لـ"حزب الله"
01:27 | 2025-06-05
وديع الخازن: قرار زيادة أسعار المحروقات مخالفة صريحة للدستور
01:22 | 2025-06-05
الزين: البيئة أمانة في أعناقنا
01:21 | 2025-06-05
مداهمات للجيش في التبانة
01:15 | 2025-06-05
جس نبض سياسي "مسيحي"
فيديو
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
05/06/2025 08:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
23:53 | 2025-06-03
05/06/2025 08:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
05/06/2025 08:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24