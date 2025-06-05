جس نبض سياسي "مسيحي"

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بدأت جسّ نبض" " لمعرفة توجّهاته في الدوائر ذات الثقل ، خصوصاً لجهة ما إذا كان الحزب سيُبقي تحالفه مع في الانتخابات النيابية المقبلة، أو أنه يتجه إلى ترشيح شخصيات مستقلة قريبة منه تحظى بقبول شعبي ومناطقي.وبحسب معلومات متقاطعة، فإن هذه الشخصيات تسعى إلى تسويق نفسها كخيار جدي يمكن أن يستفيد منه "الحزب" في حال قرر الابتعاد عن التحالفات الحزبية التقليدية وترشيح شخصيات قريبة منه على المقاعد في دوائره، خاصةً بعد التراجع الشعبي الذي يُسجّل لدى " الحر" في عدد من المناطق.ويأتي هذا الحراك في وقت بدأ فيه "حزب الله" إعادة تقييم خياراته الانتخابية، بعيداً عن الاصطفافات السابقة، في محاولة لضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد مع الحفاظ على التوازنات الطائفية والسياسية.