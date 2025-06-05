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توقفت مصادر سياسيّة عند مسألة تعيين الوزير السابق مُستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون ، واعتبرت أن هذا الأمر هو رسالة لـ" " وعنوان "تطمين" للطائفة .ووصفت المصادر خطوة عون بأنها "ضربة موفقة" لاسيما أنها تأتي في ذروة الحديث عن إعادة الإعمار من جهة، والضغط المتنامي على صعيد هذا الملف الذي يُعتبر أساسياً بالنسبة لـ" ".وأشارت المصادر إلى أن اختيار بالتحديد لما من ثقة به على صعيد "الثنائي"، سينعكسُ على شارع البيئة الشيعية أيضاً لناحية الإرتياح، والأمر تجلى بشكل واضح في موجة الترحيب التي حصلت من قبل مؤيدي "الثنائي" لخطوة عون وذلك خلافاً للأيام الماضية التي كانت تشهد انتقادات كثيرة له.وعليه، فإنّ عون أراد "تطمين" الحزب بأن ملف إعادة الإعمار سيكون مُواكباً من قبل شخصية يثقُ بها، علماً أن هذه المسألة أثيرت خلال اجتماع وفد "حزب الله" مع عون مؤخراً.