ملتقى التأثير المدني: الواقعيَّة بمعايير السِّيادة والإصلاح!

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لبنان
ملتقى التأثير المدني: الواقعيَّة بمعايير السِّيادة والإصلاح!
Lebanon 24
05-06-2025
|
01:09
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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "كُلُّ انزِلاقٍ متعمَّد نحو سلوكٍ تقليديّ في مُربَّع الشأن العامّ مُذْهِلٌ ومُدَمِّر . خطوات بناء دولة المواطنة تقتضي الانسِياق إلى خياراتٍ حاسِمَة في الإصلاح السِّياديّ، وسيادة الشرعيَّة ".
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وأضاف الملتقى: "أمَّا الواقعيَّة، والتي احترف البعضُ تسويقَها، فينبغي أن تخضع لمعايير الدَّولة وشروطِها. الكفاءة والنزاهة. الولاءُ الوطني، والرؤية الثَّاقِبة في حقيقة الإنقاذ".
وختم الملتقى بالقول: "الفُرصة أخيرة، وتضييعُها بمُقايضات خبِرْناها، مقتلة".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالتوازن القائم بين "الواقعيَّة ومعايير بناء الدَّولة".
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