بالصور.. نفوق أكثر من 300 رأس ماعز في عكار

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تفاجأ طه وشقيقته هلا طه الخميس بنفوق أكثر من 300 رأس ماعز في بلدة (دنبو) – ، في حين ان الباقي بحالة حرجة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضر إلى المكان رئيس البلدية والمخاتير ودورية أمنية، وبدأ التحقيق في أسباب التسمم.