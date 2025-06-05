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لبنان

بالصور.. نفوق أكثر من 300 رأس ماعز في عكار

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:09
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تفاجأ الراعي محمد يحيى طه وشقيقته هلا طه صباح اليوم الخميس بنفوق أكثر من 300 رأس ماعز في بلدة عين الذهب (دنبو) – عكار، في حين ان الباقي بحالة حرجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وحضر إلى المكان رئيس البلدية والمخاتير ودورية أمنية، وبدأ التحقيق في أسباب التسمم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كما حضرت مصلحة الزراعة وأخذت عينات لفحص دواء يُشتبه بأنه السبب وراء الكارثة.
 
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