لقاء ضمن استراتيجية كاملة لاعادة الاعمار

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في لقاء لافت من حيث التوقيت والمضمون، زار وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة رئيس الحكومة في السراي الحكومي. وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في إطار تمهيد الحزب لإطلاق خطاب سياسي جديد يرتبط بمرحلة ، خصوصاً في ظل تصاعد حول دور الدولة والمؤسسات في المرحلة المقبلة.ويُقرأ هذا اللقاء أيضاً كجزء من مسعى تدريجي لتخفيف التوتر القائم بين ورئاسة الحكومة، بعد مرحلة من الفتور السياسي والخطابات المتشنجة.وبحسب أوساط متابعة، فإن الحزب يُدرك أن السير في مسار التهدئة مع رئاسة الحكومة يُشكّل مدخلاً ضرورياً لإقناع الداخل والخارج بجديته في مقاربة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.المصادر ذاتها أشارت إلى أن اللقاء كان إيجابيًا وتخلله عرض شامل للتطورات، وسط تأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسساتي في المرحلة الحساسة المقبلة.