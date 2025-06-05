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لبنان

لقاء ضمن استراتيجية كاملة لاعادة الاعمار

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-06-2025 | 01:45
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في لقاء لافت من حيث التوقيت والمضمون، زار وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في إطار تمهيد الحزب لإطلاق خطاب سياسي جديد يرتبط بمرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش حول دور الدولة والمؤسسات في المرحلة المقبلة.
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ويُقرأ هذا اللقاء أيضاً كجزء من مسعى تدريجي لتخفيف التوتر القائم بين حزب الله ورئاسة الحكومة، بعد مرحلة من الفتور السياسي والخطابات المتشنجة. 
وبحسب أوساط متابعة، فإن الحزب يُدرك أن السير في مسار التهدئة مع رئاسة الحكومة يُشكّل مدخلاً ضرورياً لإقناع الداخل والخارج بجديته في مقاربة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن اللقاء كان إيجابيًا وتخلله عرض شامل للتطورات، وسط تأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسساتي في المرحلة الحساسة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
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