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لبنان

مداهمات للجيش في التبانة

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:21
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نفذت وحدات من الجيش صباح اليوم الخميس مداهمات في منطقة التبانةطرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأفادت مصادر أن العملية تستهدف أحد أبناء المنطقة ويدعى "ع.ر". 
 
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