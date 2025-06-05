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لبنان

بلدية صيدا هنأت بعيد الأضحى

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:51
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هنأت بلدية صيدا بمجلسيها السابق برئاسة الدكتور حازم خضر بديع، والجديد المنتخب برئاسة المهندس مصطفى ماجد حجازي في بيان، "اللبنانيين عامة والمسلمين وأهالي صيدا والمقيمين في منطقتها خاصة، بحلول عيد الأضحى المبارك"، متمنية أن "يحمل العيد الخير والبركة على الجميع، وأن يتقبل الله عز وجل  شعائر حجاج بيت الله الحرام وأن يكون  حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا ، وأن يمن على جميع الحجاج وحجاج مدينة صيدا ومنطقتها  بالعودة إلى أهلهم وديارهم". 
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