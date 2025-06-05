بلدية صيدا هنأت بعيد الأضحى

هنأت بلدية بمجلسيها السابق برئاسة الدكتور ، والجديد المنتخب برئاسة المهندس في بيان، "اللبنانيين عامة والمسلمين وأهالي صيدا والمقيمين في منطقتها خاصة، بحلول المبارك"، متمنية أن "يحمل العيد الخير والبركة على الجميع، وأن يتقبل الله عز وجل شعائر حجاج بيت الله الحرام وأن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا ، وأن يمن على جميع الحجاج وحجاج مدينة صيدا ومنطقتها بالعودة إلى أهلهم وديارهم".

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