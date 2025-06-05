القوات الإسرائيلية تستحدث خندقا وترفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية بميس الجبل

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وقام الجيش باستقدام تعزيزات مقابل منطقة الاعتداء.

تواصل قوات العدو استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي في منطقة "كروم الشراقي" في بلدة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقام الجيش باستقدام تعزيزات مقابل منطقة الاعتداء.

وكانت قوة مشاة اسرائيلية معادية توغلت ليل أمس الأربعاء في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل، وقامت بأعمال تفتيش قرب الشريط الشائك ثم انسحبت من المكان.



وعند قرابة الساعة 11:50 من مساء امس قامت قوة اسرائيلية معادية مُعززة بجرافتين وآليتين، بخرق السياج التقني في منطقة كروم الشراقي شرق مدينة ميس الجبل، وعمدت على تجريف بساتين واقامة خندق كبير وساتر ترابي.



واتخذ الجيش ليلاً سلسلة تدابير واستقدم تعزيزات الى المكان.





