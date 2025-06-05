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لبنان

القوات الإسرائيلية تستحدث خندقا وترفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية بميس الجبل

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:30
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تواصل قوات العدو الإسرائيلي استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة "كروم الشراقي" في بلدة ميس الجبل ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقام الجيش باستقدام تعزيزات مقابل منطقة الاعتداء. 
 
وكانت قوة مشاة اسرائيلية معادية توغلت ليل أمس الأربعاء في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل، وقامت بأعمال تفتيش قرب الشريط الشائك ثم انسحبت من المكان.  

وعند قرابة الساعة 11:50 من مساء امس قامت قوة اسرائيلية معادية مُعززة بجرافتين وآليتين، بخرق السياج التقني في منطقة كروم الشراقي شرق مدينة ميس الجبل، وعمدت على تجريف بساتين الزيتون واقامة خندق كبير وساتر ترابي.

واتخذ الجيش ليلاً سلسلة تدابير واستقدم تعزيزات الى المكان. 


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