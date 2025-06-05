تسليم وتسلّم في اقليم "كاريتاس" - المتن الرابع

تمت عملية التسليم والتسلم في مكتب اقليم "كاريتاس" - المتن الرابع، في مركز الاقليم - دير مار يوحنا الصابغ -الخنشارة التابع للرهبانية الباسلية الشويرية، في حضور رئيس رابطة "كاريتاس " الاب ميشال عبود، الاب العام للرهبنة الارشمندريت النجار، منسق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد، مرشد الاقليم الاب ، رئيس واعضاء هيئة المكتب السابق والحالي، وعدد من رؤساء الاقاليم.

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وشكر الرئيس الجديد للإقليم شكر فيها الحضور وسلفه الكومندور فادي حبيب اسكندر الذي يلقب ب"ابو الشباب" قائلا :" لما استلمتم شعلة كاريتاس كان لكم برنامجاً تنموياً لتفعيل العمل الخدماتي في الإقليم يشمل كل القطاعات الخدماتية، الصحية، التربوية، الإجتماعية إلخ...شاءت الظروف أن أعرض عليكم برنامجاً منجزاً لإحصاءات شاملة لكل القطاعات الخدماتية داخل الإقليم أعددته مسبقاً . ولأنه سهل عليكم نسبة خمسين في المئة من العمل والتحضيرات تبنيتم المشروع وكنتم الداعم له ".



اضاف:"إنطلقتم لتنفيذه إلى البلدات والقرى الـ ٤٦ في النطاق الجغرافي لإقليم المتن الرابع من زيارات للنواب ورؤساء البلديات والمخاتير وكهنة الرعايا والمؤسسات الخدماتية والاجتماعية والصحية إلخ... في بداية كل انطلاقة لن تتردد يوماً بأخذكم بركة القديسة تقلا أولاً وبكل خطوة نحو الهدف. كنتم تقولون لي نجحنا لأن الروح تدخل وعمِل فينا ومعنا ، أما أنا فأقول لكم لأنكم تحملون مواهب الروح القدس السبعة لذلك نجحتم وأوجَزتم كل نجاحاتكم بتقارير مفصلة سُلِمت إلى الإدارة المركزية في كاريتاس لبنان . اليوم وبكل فخر أتسلم منكم شعلة كاريتاس لتبقى المسيرة مستمرة .فكلي إيمان بأن لي إلهًا يرى إلهًا يعوض ويجازي إلهًا لا ينسى أولاده ولا يهمل من اتكل عليه".

بدوره توجه الأب عبود بكلمة شكر للحضور وللرهبنة على فتح ابواب اديارها لرسالة "كاريتاس"، كما شكر لسماحة عمله الخدماتي خلال توليه رئاسة الاقليم وتمنى للرئيس الجديد الخوري النجاح في مهمته، كما وجه تحية خاصىة للمتطوعين والشبيبة في الاقليم على صمودهم رغم كل الازمات التي مرّ بها لبنان .



وكانت مناسبة لتقديم درع شكر لسماحة من كاريتاس على عمله وجهوده ودعمه للاقليم.



في الختام، تلا الاب عبود مرسوم التعيين استنادا الى القانون الاساس للرابطة ونظامها الداخلي، معلنا انه "بعد استشارة السلطة الكنسية المحلية ومن خلال اصحاب السيادة الاساقفة، وبعد اخذ رأي مجلس كاريتاس نعلن اسماء المعينين على هيئة اقليم المتن الرابع:



الرئيس : رياض شكري الخوري



نائبة الرئيس : ميشلين الخوري



امينة السر : شيراز عبدو عازار



امين الصندوق : جورج عبدالله الخوري



المرشد الروحي : الاب ايلي جاك خنيصر



الاعضاء : كلارا ريمون صوايا- طوني مخايل صليبا - اسعد الفرد الرياشي - غطاس المدور – هدى حنا الزيناتي الصيّاح – لارا صقر كفوري



مسؤول الشبيبة : باتريك معلوف



المساعدة الاجتماعية : وفاء صليبا الجميل .



يُعمل بقرار التعيين لمُدّة ثلاث سنوات اعتبارا ًمن تاريخه ولنهاية ولاية الإقليم."