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لبنان

كركي شارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.. لقاءات رفيعة لتعزيز التعاون العربي

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:21
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شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في مدينة جنيف على المستوى الوزاري الرفيع، بمشاركة وفود تمثل الحكومات، وأصحاب العمل، واتحادات العمال من 187 دولة.
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ناقش المؤتمر تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية بعنوان: "الوظائف والحقوق والنمو: تعزيز الترابط"، والذي دعا إلى تشكيل تحالف عالمي لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للجميع. كما تناول المؤتمر قضايا فنية متعددة، منها الانتقال إلى الاقتصاد المنظَّم، وإقرار معيار دولي للحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، إضافة إلى آليات تحقيق العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية.

وشهدت أعمال المؤتمر طرح مشروع قرار تاريخي يتعلق بمركز دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، يسعى إلى رفع مكانتها من "حركة تحرير وطني" إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية مهمة.

وكان للدكتور كركي عدد من المداخلات داخل اللجان الفنية للمؤتمر، ركّز فيها على أهمية تبنّي السياسات والمعايير الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل اللائق، خاصة في الدول العربية. كما أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، أبرزها مع مدير عام منظمة العمل العربية، الأستاذ فايز علي المطيري، حيث أثنى كركي على كلمته في المؤتمر، لا سيما في ما يتعلق بمذكرة المنظمة إلى مؤتمر العمل الدولي، والتي أُقرت خلال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة.

وتناول اللقاء بين الجانبين سبل الاستفادة من مخرجات المؤتمر في دعم النظم التأمينية في البلدان العربية، لا سيما ما يتصل بالانتقال نحو الاقتصاد المنظّم، وتأمين العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والتأمينية للعمال.

كما جرى التأكيد على تعزيز التعاون بين منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وتطوير برامج العمل المشتركة بما يخدم أهداف الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للمواطنين في العالم العربي.
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