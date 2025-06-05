كركي شارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.. لقاءات رفيعة لتعزيز التعاون العربي

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شارك رئيس للضمان الاجتماعي، كركي، في أعمال الـ113 لمؤتمر ، المنعقد في مدينة على المستوى الوزاري الرفيع، بمشاركة وفود تمثل الحكومات، وأصحاب العمل، واتحادات العمال من 187 دولة.ناقش المؤتمر تقرير مدير عام الدولية بعنوان: "الوظائف والحقوق والنمو: تعزيز الترابط"، والذي دعا إلى تشكيل تحالف عالمي لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للجميع. كما تناول المؤتمر قضايا فنية متعددة، منها الانتقال إلى الاقتصاد المنظَّم، وإقرار معيار دولي للحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، إضافة إلى آليات تحقيق العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية.وشهدت أعمال المؤتمر طرح مشروع قرار تاريخي يتعلق بمركز في منظمة العمل الدولية، يسعى إلى رفع مكانتها من "حركة تحرير وطني" إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع قرارات للأمم المتحدة، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية مهمة.وكان للدكتور كركي عدد من المداخلات داخل اللجان الفنية للمؤتمر، ركّز فيها على أهمية تبنّي السياسات والمعايير الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل اللائق، خاصة في . كما أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، أبرزها مع مدير عام ، الأستاذ فايز ، حيث أثنى كركي على كلمته في المؤتمر، لا سيما في ما يتعلق بمذكرة المنظمة إلى الدولي، والتي أُقرت خلال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي في .وتناول اللقاء بين الجانبين سبل الاستفادة من مخرجات المؤتمر في دعم النظم التأمينية في البلدان العربية، لا سيما ما يتصل بالانتقال نحو الاقتصاد المنظّم، وتأمين العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والتأمينية للعمال.كما جرى التأكيد على تعزيز التعاون بين منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وتطوير برامج العمل المشتركة بما يخدم أهداف الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة للمواطنين في العالم العربي.