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لبنان
لبنان يفوز بعضوية المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة
Lebanon 24
05-06-2025
|
02:49
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فاز
لبنان
اليوم الخميس بعضوية
المجلس الاقتصادي
والإجتماعي في
الأمم المتحدة
في
نيويورك
عن الفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨، وذلك بعدما تم إنتخاب لبنان أيضاً كأحد نواب رئيسة
الجمعية العامة
للدورة ٨٠
أنالينا بيربوك
.
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ويأتي هذا الفوز نتيجةً للجهود التي قادتها
وزارة الخارجية والمغتربين
عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وسوف
يعزز هذا الفوز من دور لبنان في الأمم المتحدة ومن مشاركته الفعّالة في العمل المتعدد الأطراف.
كما يدلّ هذا الفوز على ثقة
المجتمع الدولي
بلبنان وبالدور الذي يطلع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة.
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