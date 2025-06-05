لبنان يفوز بعضوية المجلس الاقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة

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فاز اليوم الخميس بعضوية والإجتماعي في في عن الفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨، وذلك بعدما تم إنتخاب لبنان أيضاً كأحد نواب رئيسة للدورة ٨٠ .ويأتي هذا الفوز نتيجةً للجهود التي قادتها عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. يعزز هذا الفوز من دور لبنان في الأمم المتحدة ومن مشاركته الفعّالة في العمل المتعدد الأطراف.كما يدلّ هذا الفوز على ثقة بلبنان وبالدور الذي يطلع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة.