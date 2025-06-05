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لبنان
الصاروخ لم يصب "الرابيد".. غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف سيارة في برج قلاويه ونجاة السائق
Lebanon 24
05-06-2025
|
03:02
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نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة محاولة استهداف سيارة من نوع "رابيد" في
برج قلاويه
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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الا ان الصاروخ لم يصب سيارة "الرابيد" وبالتالي فقد نجا السائق.
ولاحقا صدر بيان عن
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة
التابع لوزارة الصحة العامة أعلن فيه عن إصابة مواطن بجروح في الغارة التي شنها العدو
الإسرائيلي
واستهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه
قضاء بنت جبيل
.
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