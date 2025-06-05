الصاروخ لم يصب "الرابيد".. غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف سيارة في برج قلاويه ونجاة السائق

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ولاحقا صدر بيان عن التابع لوزارة الصحة العامة أعلن فيه عن إصابة مواطن بجروح في الغارة التي شنها العدو واستهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه .

نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة محاولة استهداف سيارة من نوع "رابيد" في ، وفق ما أفادت مندوبة " ".الا ان الصاروخ لم يصب سيارة "الرابيد" وبالتالي فقد نجا السائق.