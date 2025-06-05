Advertisement

لبنان

الصاروخ لم يصب "الرابيد".. غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف سيارة في برج قلاويه ونجاة السائق

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1370782-638847154723287160.jpg
Doc-P-1370782-638847154723287160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة محاولة استهداف سيارة من نوع "رابيد" في برج قلاويه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

الا ان الصاروخ لم يصب سيارة "الرابيد" وبالتالي فقد نجا السائق. 
 
ولاحقا صدر بيان عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن فيه عن إصابة مواطن بجروح في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل.
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: إصابة مواطن بجروح في غارة شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة في بلدة برج قلاويه
lebanon 24
05/06/2025 14:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف رابيد على طريق شقرا جنوب لبنان والمعلومات تشير إلى نجاة السائق
lebanon 24
05/06/2025 14:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة" التنمية والوفاء البلدية" في برج قلاوية بالتزكية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
05/06/2025 14:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في كفررمان جنوب لبنان
lebanon 24
05/06/2025 14:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2025-06-05
06:59 | 2025-06-05
06:52 | 2025-06-05
06:51 | 2025-06-05
06:40 | 2025-06-05
06:40 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24