الصمد هنأ بالأضحى

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هنأ النائب ، في بيان، "اللبنانيين عموما والمسلمين بخاصة لمناسبة عيد الاضحى المبارك"، متمنيا ان "يعيده الله عليهم بالخير والبركة، وان تحمل الايام المقبلة انفراجات واسعة للبنان واللبنانيين على كل الصعد".وامل ان "يحل العيد المقبل وقد تحررت الاراضي المحتلة من رجس العدو الاسرائيلي، واستعادة الاسرى وتوقف الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة".واسف "كون العيد يأتي هذه السنة واهل غزة الصامدين والمقاومين ما يزالون يضحون بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن ارضهم وقضيتهم وكرامتهم نيابة عنهم وعن الامة العربية والاسلامية جمعاء، في حين لا يتوقف العدو الاسرائيلي عن ارتكاب المجازر وحرب الابادة بحقهم على مسمع ومرأى من العالم اجمع".واعتذر بالمناسبة عن عدم تقبل التهاني بالعيد.