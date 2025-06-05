كلّاس هنأ بالعيد: أيْنَكَ يا أَضْحى مِنَّا ؟ عُدْ إلينا بارِكْ أَيَّامَنا

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هنأ الوزير السابق الدكتور كلّاس اللبنانيين بعيد الأضحى بالقول:شُعلَةُ الأَضحى...!١- ها قَدْ هَلَّ الهِلالُو شُعْلَةً الأضْحى طَلَّتْو إنقضى الضَلال ُو نِعْمَةُ العيدِ حَلَّتْ...!وساءَتِ الأََحْوَالُو عَظُمَتِ الأهوالُو القُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ...!٢- باكية والقلبُ جريحوالضحايا : شيخٌ ، فتاةٌ و ولَدبَيْرَقُنا ، على شَكْلُِ ضَريحوالفَجْعَةُ ، رايَةُ كُلِّ البَلَد ..!لم يَبقَ في الحَيِّ ديكٌ يَصيحبَلْ نعيقُ بُومٍ عَتيقٍ قَبيحيُنبِؤنا بالغَيْلةِ وثالثةِ الأثافيفهَرَبَتِ الأَغنامُ منَ النَحْرِوأَضْحَيْنا نَحْنُ الأضاحيصِرْنا ضُيوفَ تاريخِنا الغافيكُلُّ الأنامِ نيامٌوجَزَّارُ الإجرامِ وحدَهُ الصَاحِيودماءُ أَهْلِنا سَيْلُ جِراحِتَنْشَقُّ مَسْوَةً ، تتَفَتَّقُ ضُحىًتَنْزفُ ليْلاً ، تتفَجَّرُ كُلَّ صباحِ ...!٣- وَيْحَكُمُ يا ناسُ، وَيْحَناتُرى هَلْ حُلِّلَ ذَبْحُنا ؟هَلّاَ إِتًَعَظْنامن مآسيناوأدْركنا ما حَلَّ يا قَوْمُ فيناقبلَ أن نُساقَ للذَبْحِغُلْوَةً في فَجْرَةِ الصُبحِفيَسْلخَونَ جلودَناويأكلونَ لُحُومَناويَسْتَبْدلونَنا بصَفْقَةِ نَفْطٍأَوْ يبيعوننَا بِشَحْنَةِ سلاحِ..!!؟!٤- أَيْنَكَ يا { أَضْحى } مِنَّا ؟عُدْ إلينا ، بارِكْ أَيَّامَنا ،كَاثِرْ جَنَانا بالسِلالأَنقِذْنا منَ عَتْمَةِ الضَلالرُدَّنا إلى نُورِ الإيمانهَاتِ الصِحَّةَ و الأمانأَعطِنا هَدْأَةَ الروح و راحةَ البالو خُذْ مِنَّا كُلَّ الهَدايا والغِلال...!