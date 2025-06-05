كلّاس هنأ بالعيد: أيْنَكَ يا أَضْحى مِنَّا ؟ عُدْ إلينا بارِكْ أَيَّامَنا

هنأ الوزير السابق الدكتور جورج
كلّاس اللبنانيين بعيد الأضحى بالقول:
شُعلَةُ الأَضحى...!
١- ها قَدْ هَلَّ الهِلالُ
و شُعْلَةً الأضْحى طَلَّتْ
و إنقضى الضَلال ُ
و نِعْمَةُ العيدِ حَلَّتْ...!
وساءَتِ الأََحْوَالُ
و عَظُمَتِ الأهوالُ
و القُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ...!
٢- القدس
باكية والقلبُ جريح
والضحايا : شيخٌ ، فتاةٌ و ولَد
بَيْرَقُنا ، على شَكْلُِ ضَريح
والفَجْعَةُ ، رايَةُ كُلِّ البَلَد ..!
لم يَبقَ في الحَيِّ ديكٌ يَصيح
بَلْ نعيقُ بُومٍ عَتيقٍ قَبيح
يُنبِؤنا بالغَيْلةِ وثالثةِ الأثافي
فهَرَبَتِ الأَغنامُ منَ النَحْرِ
وأَضْحَيْنا نَحْنُ الأضاحي
صِرْنا ضُيوفَ تاريخِنا الغافي
كُلُّ الأنامِ نيامٌ
وجَزَّارُ الإجرامِ وحدَهُ الصَاحِي
ودماءُ أَهْلِنا سَيْلُ جِراحِ
تَنْشَقُّ مَسْوَةً ، تتَفَتَّقُ ضُحىً
تَنْزفُ ليْلاً ، تتفَجَّرُ كُلَّ صباحِ ...!
٣- وَيْحَكُمُ يا ناسُ، وَيْحَنا
تُرى هَلْ حُلِّلَ ذَبْحُنا ؟
هَلّاَ إِتًَعَظْنا
من مآسينا
وأدْركنا ما حَلَّ يا قَوْمُ فينا
قبلَ أن نُساقَ للذَبْحِ
غُلْوَةً في فَجْرَةِ الصُبحِ
فيَسْلخَونَ جلودَنا
ويأكلونَ لُحُومَنا
ويَسْتَبْدلونَنا بصَفْقَةِ نَفْطٍ
أَوْ يبيعوننَا بِشَحْنَةِ سلاحِ..!!؟!
٤- أَيْنَكَ يا { أَضْحى } مِنَّا ؟
عُدْ إلينا ، بارِكْ أَيَّامَنا ،
كَاثِرْ جَنَانا بالسِلال
أَنقِذْنا منَ عَتْمَةِ الضَلال
رُدَّنا إلى نُورِ الإيمان
هَاتِ الصِحَّةَ و الأمان
أَعطِنا هَدْأَةَ الروح و راحةَ البال
و خُذْ مِنَّا كُلَّ الهَدايا والغِلال...!