هاشم: زيارة عراقجي ايجابية

أكد النائب هاشم أن "زيارة عباس عراقجي ليست بجديدة وتكررت أكثر من مرة لاسيما بعد العدوان ،" لافتاً إلى أن "البعض قد يرى فيها إيجابية متطورة بعد حديث عراقجي عن العلاقات - الإيرانية وإمكان مساهمة بإعادة إعمار لبنان، وهذا الأمر قد أعلنت عنه إيران مراراً ولكن الظروف لم تكن مؤاتية لبعض مكوّنات بسبب وجود حال من الرفض، علماً أن إيران منفتحة وتجري مفاوضات مع ".

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وشدد في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" على أنه "على لبنان أن يبحث اليوم عن مصلحته والجميع تلقّفوا زيارة عراقجي بإيجابية".



وعن احتمال حصول تغيرات في السياسية الديبلوماسية الأميركية لاسيما مع الحديث عن استبدال نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط ، رأى أن "بعض هذه التغيرات تحصل وفق السياسة الداخلية الأميركية"، لافتاً إلى أن "هذا الشكل المفاجئ لما حصل قد يكون نتاج الأسلوب الذي تعاطت به أورتاغوس مع الملف اللبناني، وعلينا أن ننتظر المرحلة المقبلة لنرى من سيتم تعيينه للتعامل مع هذا الملف".



وأكد أن "الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف كل توجه للسياسات"، آملاً في "حدوث تبدلات جديدة تترافق مع كل التطورات التي حصلت منها زيارة الرئيس الأميركي المنطقة وتأكيد ضرورة حل مسألة القضية ".