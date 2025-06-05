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لبنان

هاشم: زيارة عراقجي ايجابية

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:10
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أكد النائب قاسم هاشم أن "زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لبنان ليست بجديدة وتكررت أكثر من مرة لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي،" لافتاً إلى أن "البعض قد يرى فيها إيجابية متطورة بعد حديث عراقجي عن العلاقات اللبنانية - الإيرانية وإمكان مساهمة إيران بإعادة إعمار لبنان، وهذا الأمر قد أعلنت عنه إيران مراراً ولكن الظروف لم تكن مؤاتية لبعض مكوّنات الدولة اللبنانية بسبب وجود حال من الرفض، علماً أن إيران منفتحة وتجري مفاوضات مع الأميركيين".
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وشدد في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" على أنه "على لبنان أن يبحث اليوم عن مصلحته والجميع تلقّفوا زيارة عراقجي بإيجابية".

وعن احتمال حصول تغيرات في السياسية الديبلوماسية الأميركية لاسيما مع الحديث عن استبدال نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس، رأى أن "بعض هذه التغيرات تحصل وفق السياسة الداخلية الأميركية"، لافتاً إلى أن "هذا الشكل المفاجئ لما حصل قد يكون نتاج الأسلوب الذي تعاطت به أورتاغوس مع الملف اللبناني، وعلينا أن ننتظر المرحلة المقبلة لنرى من سيتم تعيينه للتعامل مع هذا الملف".

وأكد أن "الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف كل توجه للسياسات"، آملاً في "حدوث تبدلات جديدة تترافق مع كل التطورات التي حصلت منها زيارة الرئيس الأميركي المنطقة وتأكيد الدول العربية ضرورة حل مسألة القضية الفلسطينية".
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