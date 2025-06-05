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لبنان

مخزومي: اللهم اجعلنا في يوم عرفة من عتقائك

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:12
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس":
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"يوم عرفة يوم تُرفع فيه الدعوات، اللهم اجعلنا في هذا اليوم العظيم من عتقائك واغفر لنا ما مضى وما هو آت. حج مبرور وسعي مشكور لحجّاج بيت الله الحرام، تقبّل الله أعمالكم وطاعاتكم".
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