مخزومي: اللهم اجعلنا في يوم عرفة من عتقائك

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"يوم عرفة يوم تُرفع فيه الدعوات، اللهم اجعلنا في هذا اليوم العظيم من عتقائك واغفر لنا ما مضى وما هو آت. حج مبرور وسعي مشكور لحجّاج بيت الله الحرام، تقبّل الله أعمالكم وطاعاتكم".