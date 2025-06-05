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لبنان

درجات الحرارة سترتفع.. هكذا سيكون الطقس خلال عيد الاضحى

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:14
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود ، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة  داخل البلاد وجنوبها.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و على المرتفعات، حيث تلامس معدلاتها الموسمية.

الجمعة:  

مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت:  

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة .

الأحد:  

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة ، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس:19,45
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