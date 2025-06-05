Advertisement

لبنان

حادث سير مروع على طريق الفرزل.. وعدد من الإصابات

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1370792-638847156157905583.jpg
Doc-P-1370792-638847156157905583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير ليل امس الأربعاء على طريق عام الفرزل مفرق سوق الخضار، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وقد عملت  فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة. 
 
مواضيع ذات صلة
12 مصابًا في حادث سير مروّع على أحد أخطر الطرق بمصر
lebanon 24
05/06/2025 14:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة من الرميلة باتجاه بيروت بسبب حادث سير مروّع
lebanon 24
05/06/2025 14:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكريّ في الجيش فقد حياته في حادث سير مروّع
lebanon 24
05/06/2025 14:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حادث سير مروّع في منطقة قريطم- بيروت بين 9 سيارات
lebanon 24
05/06/2025 14:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2025-06-05
06:59 | 2025-06-05
06:52 | 2025-06-05
06:51 | 2025-06-05
06:40 | 2025-06-05
06:40 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24