حادث سير مروع على طريق الفرزل.. وعدد من الإصابات

Advertisement

وقع حادث سير ليل امس الأربعاء على طريق عام مفرق سوق الخضار، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد عملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.