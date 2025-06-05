زخور لسلام: لا تبرير لرفض الزيادات على الأجور

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي ، في بيان، "رئيس الحكومة بسماع صرخة العائلات التي بمعظمها، اما لا دخل ثابت لها او يتقاضى احدهم الحد الادنى للأجور الذي لا يتجاوز المئتي دولار اميركي، وهو لا يكفي لوحده ان يسدد بدل الايجارات المرتفعة، ناهيك عن الطعام والطبابة".

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وتابع:"اما الحجج لتبرير وتهدئة مخاوف القطاعات الانتاجية والمحافظة عليها بتحميل الضعفاء أوزار الازمة، هو موقف غير متوازن، ولا يمكن طمأنة اصحاب رؤوس الاموال على حساب البطون الجائعة ، بحيث غالباً ما يدفع ثمنها الفقراء ومحدودي الدخل، ولا يمكن طمأنة اصحاب الثروات بسحق من لا يملكون الا كرامتهم ووطنيتهم، حيث نطمئن الاغنياء اما الخوف على الانسان في وطنه واعطاء العمال والفقراء حقوقهم لا يكون الا بالقطّارة وهم من يدفع ثمن الاصلاح وتقع عليهم مجمل الضرائب".

وختم:"نحن على ثقة بشخصكم والعادل، انكم ستعيدون النظر بسياسة فرض الضرائب واعادة درس الزيادات على الاجور بما يتناسب نسبة التضخم ومعدلات غلاء المعيشة، ليستطيع ان يعيش المواطن بكرامته في وطنه".