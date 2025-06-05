Advertisement

لبنان

زخور لسلام: لا تبرير لرفض الزيادات على الأجور

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1370793-638847157381739874.jpg
Doc-P-1370793-638847157381739874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان،  "رئيس الحكومة نواف سلام بسماع صرخة العائلات التي بمعظمها، اما لا دخل ثابت لها او يتقاضى احدهم الحد الادنى للأجور الذي لا يتجاوز المئتي دولار اميركي، وهو لا يكفي لوحده ان يسدد بدل الايجارات المرتفعة، ناهيك عن الطعام والطبابة".
Advertisement
 
وتابع:"اما الحجج لتبرير وتهدئة مخاوف القطاعات الانتاجية والمحافظة عليها بتحميل الضعفاء أوزار الازمة، هو موقف غير متوازن، ولا يمكن طمأنة اصحاب رؤوس الاموال على حساب البطون الجائعة ، بحيث غالباً ما يدفع ثمنها الفقراء ومحدودي الدخل، ولا يمكن طمأنة اصحاب الثروات بسحق من لا يملكون الا كرامتهم ووطنيتهم، حيث نطمئن الاغنياء اما الخوف على الانسان في وطنه واعطاء العمال والفقراء حقوقهم لا يكون الا بالقطّارة وهم من يدفع ثمن الاصلاح وتقع عليهم مجمل الضرائب".
 
وختم:"نحن على ثقة بشخصكم الكريم والعادل، انكم ستعيدون النظر بسياسة فرض الضرائب واعادة درس الزيادات على الاجور بما يتناسب نسبة التضخم ومعدلات غلاء المعيشة، ليستطيع ان يعيش المواطن بكرامته في وطنه".
مواضيع ذات صلة
زخور لرئيس الجمهورية: أنتم الضمانة لإزالة الظلم
lebanon 24
05/06/2025 14:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن تبرير التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة
lebanon 24
05/06/2025 14:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: زيادة الحد الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة "غير كافية"
lebanon 24
05/06/2025 14:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب تحذيري رفضا لزيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاع الاسعار
lebanon 24
05/06/2025 14:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:28 | 2025-06-05
07:12 | 2025-06-05
06:59 | 2025-06-05
06:52 | 2025-06-05
06:51 | 2025-06-05
06:40 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24