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لبنان

في حقل القليعة.. الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوّ

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:27
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"نقلت الوحدات المختصة في الجيش قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي إلى حقل القليعة- مرجعيون وعملت على تفجيرها".
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