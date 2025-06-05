لبنان في قلب التحولات الإقليمية

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في هذا السياق، تبقى المفاوضات بين الاميركية وإيران محوراً أساسياً في تحديد اتجاهات المرحلة. ورغم التصعيد الكلامي الذي يرافق هذا المسار بين الطرفين، إلا أن خطوط التواصل لم تنقطع، بل تتقدم بهدوء نحو تسوية يبدو أنها باتت حاجة مشتركة، خصوصاً في ظل التعقيدات الدولية المتراكمة وعلى رأسها النزاع المستمر في . ومن هنا، برز الدور الروسي المتقدم مع دخول على خط الوساطة مع ، ما أضاف ثقلاً سياسياً قد يساهم في تسريع الوصول إلى تفاهمات إقليمية أوسع.في موازاة ذلك، تشهد الساحة تطورات داخلية متسارعة بدأت تنعكس على موقع رئيس الحكومة بنيامين ، وسط ضغوط داخلية متنامية نتيجة تعثر الأهداف المعلنة للحرب، وتزايد الكلفة السياسية والعسكرية المترتبة عليها. هذا الواقع يضع إسرائيل أمام خيارات صعبة، ويحدّ من قدرتها على إطالة أمد المواجهة، الأمر الذي يعزز بدوره فرص تثبيت أي تسوية محتملة يجري العمل عليها في أكثر من اتجاه.أما في ، فإن تداعيات هذه التحولات الكبرى ستبدأ بالظهور بشكل أوضح مع تقدم الأشهر المقبلة، إذ إنّ الاستحقاقات الداخلية، وعلى رأسها الانتخابات النيابية المرتقبة، ستعكس بدقة حجم تأثير هذا المشهد الإقليمي على موازين القوى الداخلية. إلى جانب ذلك، يبرز ملف إعادة الإعمار كإحدى المحورية التي ستخضع بدورها لحسابات هذا التوازن المستجد، خصوصاً أن إعادة إطلاق عجلة الإعمار ستتطلب توافقات سياسية ومالية لن تكون ممكنة إلا تحت مظلة التسوية الإقليمية الأشمل.بهذا المعنى، يصبح واضحاً أن المسار اللبناني لم يعد معزولاً عن التطورات الإقليمية والدولية، وأن معادلة الداخل سترتبط بشكل مباشر بنتائج التفاهمات الخارجية التي يجري بناؤها بصمت على أكثر من خط، في انتظار اللحظة السياسية المناسبة لترجمتها عملياً على أرض الواقع.